Massaccesi (Ondb): "Sempre più ansiosi e tendenti a rifugiarsi nel web"
"Paura e ansia sono compagne di viaggio da accogliere e non demonizzare. Documentario ‘Oltre la medaglia’ è progetto per parlare ai ragazzi attraverso lo sport"
Stati generali dell'educazione e della prevenzione
"Paura e ansia sono compagne di viaggio da accogliere e non demonizzare. Documentario ‘Oltre la medaglia’ è progetto per parlare ai ragazzi attraverso lo sport"
"Allenatori formati per supportare nuove generazioni al meglio"
Non si tratta solo di repressione ma anche di prevenzione’
"Fondamentale intervenire sui ragazzi per proteggerli"