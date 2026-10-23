Presentato il cortometraggio 'Non oggi' di Sergio Castellitto

'Non oggi', nel corto di Castellitto la sfida per un'Italia senza sigarette entro il 2035
Cortometraggio d’autore presentato alla Festa del Cinema di Roma prodotto da Dude in collaborazione con Philip Morris Italia
Cortometraggio d’autore presentato alla Festa del Cinema di Roma prodotto da Dude in collaborazione con Philip Morris Italia
Così l'attore e regista a margine della presentazione del cortometraggio 'Non Oggi'
‘Serve una grande coalizione che coinvolga politica, scienza, educazione e società civile per raggiungere questo obiettivo’