Welfair 2026, oltre la medicina di genere e delle differenze, quella su misura
"Grande attenzione alla donna, dal parto dolce alla comprensione delle esigenze di salute lungo le 4 fasi del ciclo di vita"
A Roma Welfair 2026, la fiera del fare sanità
"Grande attenzione alla donna, dal parto dolce alla comprensione delle esigenze di salute lungo le 4 fasi del ciclo di vita"
"Nel polo tecnologico di Castel Romano abbiamo un cluster di aziende in cui operano 300 ricercatori"
Seconda edizione del riconoscimento promosso dal Welfair - La fiera del fare sanità al via oggi alla Fiera di Roma