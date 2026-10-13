Gronchi (Confesercenti): "Basta desertificazione economia, ecco le proposte per il futuro di imprese e città"
Il presidente all'evento: 'Aperti - Forum Confesercenti 2026'
Aperto - Forum Confesercenti 2026
Il presidente all'evento: 'Aperti - Forum Confesercenti 2026'
"Confesercenti rappresenta un'infrastruttura sociale che è di evidente centralità per la nostra bellissima Italia. Il governo in questi quattro anni ha dispiegato diverse azioni dipanate su più assi. Penso all'energia, penso al sostegno alle piccole e medie imprese, al tema del lavoro, al taglio dell...