Bignami (Fdi): "Confesercenti è presidio di socialità, legalità e comunità"

"Confesercenti rappresenta un'infrastruttura sociale che è di evidente centralità per la nostra bellissima Italia. Il governo in questi quattro anni ha dispiegato diverse azioni dipanate su più assi. Penso all'energia, penso al sostegno alle piccole e medie imprese, al tema del lavoro, al taglio delle tasse, a misure calibrate specificamente su un settore che paga purtroppo scelte del passato compiute in maniera forse maldestra, forse voluta, e che hanno destrutturato appunto questa infrastruttura sociale. Ed è questo ciò che il governo intende fare: sostenere, invece, non solo il mantenimento ma il potenziamento di questa infrastruttura tramite soggetti come Confesercenti che rappresentano un presidio di socialità, di legalità e di comunità". Lo ha detto all'Adnkronos Gaelazzo Bignami, capogruppo di Fdi alla Camera dei Deputati a margine del suo intervento a 'Aperti - Forum Confesercenti 2026'.