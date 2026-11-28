Dopo una telefonata, il premier e il leader di Yashar hanno fissato il faccia a faccia alle 9 italiane all'hotel Dan Accadia vicino Tel Aviv, secondo quanto riferito dal Likud a Ynet. Il numero uno dell'opposizione si dice pronto a "pagare un prezzo politico" pur di costruire un esecutivo

Gadi Eisenkot accelera. E Benjamin Netanyahu apre a un incontro per formare un governo di unità nazionale. Il premier israeliano e il leader di Yashar si sono sentiti telefonicamente e hanno concordato di incontrarsi domani alle 10 (le 9 italiane) all'hotel Dan Accadia, vicino Tel Aviv. Lo ha reso noto il Likud, citato da Ynet.

"L'unità di cui Israele ha bisogno, che sono disposto a perseguire e per cui sono disposto a pagare un prezzo politico - è l'unità fra i cittadini israeliani sulla base di valori comuni", ha dichiarato Eisenkot