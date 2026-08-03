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Valerio Sarsini Novak

Valerio Sarsini Novak

Giornalista Esteri

Romano classe 1998, Valerio Sarsini Novak inizia a scrivere i primi articoli nel 2018 mentre studia Scienze Politiche e Sinologia all'Università di Hong Kong. Dopo parentesi di studio (e vita) in Cina, Giappone e Corea del Sud, torna in Italia per una breve esperienza in Fincantieri e una collaborazione per il portale di notizie Upday. Dal 2024 lavora alla Redazione Esteri dell'Adnkronos, dove si occupa soprattutto di Estremo Oriente e Stati Uniti, oltre a seguire regolarmente gli appuntamenti organizzati dalla Farnesina.

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