Alzheimer, dal Vaticano l’appello a non lasciare soli pazienti e caregiver
Incontro tra istituzioni, società scientifiche, associazioni pazienti e mondo ecclesiale su nuove prospettive terapeutiche, biomarcatori e accesso equo ai percorsi di cura.
Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva
Incontro tra istituzioni, società scientifiche, associazioni pazienti e mondo ecclesiale su nuove prospettive terapeutiche, biomarcatori e accesso equo ai percorsi di cura.
"Aumenta possibilità di successo ai trattamenti farmacologici"
‘Studi clinici dimostrano efficacia nel ritardare evoluzione della malattia’