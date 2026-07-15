Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Usa, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello Stretto di Hormuz e l'attacco alla "Quinta Flotta statunitense in Bahrein". Il Comando Centrale Usa comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid, della durata di 7 ore, contro obiettivi militari vicini allo Stretto e sulle coste dell'Iran.