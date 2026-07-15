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Centcom: "Conclusa nuova serie di raid, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo Stretto e nelle aree costiere"
Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Usa, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello Stretto di Hormuz e l'attacco alla "Quinta Flotta statunitense in Bahrein". Il Comando Centrale Usa comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid, della durata di 7 ore, contro obiettivi militari vicini allo Stretto e sulle coste dell'Iran.
Intanto Trump - che ha accusato nuovamente l'Iran di essere "il bullo del Medio Oriente" - fa retromarcia sulla 'tassa' del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello Stretto: al posto del risarcimento, accordi annuncia commerciali.
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