Federmanager Forum 2026: Connessi per crescere

Pmi, Federmanager: fiscalità premiale,managerialità per piano Mattei e attenzione a giovani talenti
tre interventi strutturali per il rilancio del paese lanciati in occasione del Forum nazionale della federazione
tre interventi strutturali per il rilancio del paese lanciati in occasione del Forum nazionale della federazione
'Manifesto Federmanager 2026 – 10 proposte concrete di policy'. E' il documento programmatico nato dal confronto costruttivo con i territori, le commissioni di settore della Federazione e il mondo produttivo, in un costante dialogo con i diversi livelli istituzionali, presentato oggi da Valter Querci...
"Per far fare al Paese un ulteriore salto competitivo, è necessario promuovere un salto organizzativo delle sue piccole e medie imprese. Il Paese cresce quando le piccole imprese diventano medie e quando le medie diventano grandi. Questa è una delle principali sfide dei nostri tempi: far crescere le ...