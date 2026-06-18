A Roma il punto, con Ail, sul presente e il futuro delle cure per le neoplasie del sangue

Neoplasie del sangue, Ail: "Da Car-T a medicina personalizzata così la ricerca cambia il futuro"
Il punto sui progetti più innovativi in vista della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma
Il punto sui progetti più innovativi in vista della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma
"L'associazione punta su nuove terapie e servizi per accompagnare chi convive con la malattia"
"La ricerca sta cambiando la storia dei pazienti oncoematologici"
Lo specialista dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: "Progressi nella ricerca e più qualità di vita per i pazienti"