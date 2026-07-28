Giornata delle epatiti, l'impegno di Gilead

Giornata epatiti, Piccolo (Gilead): "Innovazione ha rivoluzionato le cure in virali"
‘Far emergere il sommerso, diagnosi precoce chiave per eliminarle’
‘Far emergere il sommerso, diagnosi precoce chiave per eliminarle’
Giornata mondiale epatiti, ‘occasione per raggiungere le popolazioni più vulnerabili’
‘Disponibili terapie eradicanti, ma serve collaborazione tra istituzioni, terzo settore e mondo accademico’
Nella Giornata mondiale, ‘infezioni insidiose che possono causare patologie croniche per cui esistono terapie efficaci’