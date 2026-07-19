esclusivo L'intervista
Caso Roggero, Gratteri: "Polemiche politiche, no a grazia prima di percorso in carcere"
Il procuratore capo di Napoli intervistato dall'Adnkronos a margine di Ponza d'Autore: "Non continuare a fare i processi sui giornali o in televisione o nelle trasmissioni"
- Durigon: "Occupiamo sport? Da Schlein demagogia, dimentica la dem De Micheli presidente Lega Volley"
- Ponza d'autore, Osho: "I social? Ora per la satira è tutto più difficile" - Video
- Legge elettorale, Durigon: "Errore chi non ha votato preferenze, ma c'è ancora il Senato" - Video
- Palamara: "Ranucci? Aspettare indagini ma riflettere sul tema delle fonti" - Video