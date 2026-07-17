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Durigon: "Occupiamo sport? Da Schlein demagogia, dimentica la dem De Micheli presidente Lega Volley prima di me"

Il sottosegretario e vice segretario della Lega intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario a Ponza d'Autore: "Lega è una sola, faremo vincere ancora centrodestra. Vannacci? Per stare insieme bisogna essere in due, lui critica solo"

Durigon intervistato da Desario a Ponza d'Autore - Adnkronos
Durigon intervistato da Desario a Ponza d'Autore - Adnkronos
17 luglio 2026 | 22.58
Fabio Paluccio
LETTURA: 3 minuti

"Dispiace che la Schlein dica queste cose. E dimentica che proprio un esponente del Pd come Paola De Micheli ha già svolto questo ruolo, e bene. Fare demagogia così. E' una nomina che mi è stata richiesta, che faccio con passione, la dedico a mio figlio che segue da sempre questo sport". Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario della Lega, intervistato dal direttore Adnkronos, Davide Desario a 'Ponza d'autore', ha risposto alle dichiarazioni di Elly Schlein che ha parlato di "occupazione militare dello sport", dopo la nomina di Durigon a presidente della lega pallavolo maschile.

"Nella pallavolo-ha continuato Durigon- siamo primi nel mondo, è il vero made in Italy, ringrazio i presidenti di club che mi hanno chiesto di farlo, spero di aiutare a dare giusto spazio a questo sport, che già lo ha", ha concluso.

“Non bastavano tutti gli esponenti della maggioranza, insieme a congiunti e amici, nominati nelle federazioni e associazioni sportive, ora arriva anche l’elezione del sottosegretario Claudio Durigon alla presidenza della Lega pallavolo di serie A maschile", aveva detto oggi Elly Schlein.

"L’ultimo esempio di un metodo che questa destra sta esercitando sistematicamente anche sullo sport, come sulla cultura, sulla Rai e su ogni ambito. Si tratta di un’occupazione militare di luoghi e posizioni che dovrebbero essere indipendenti e autonomi dalla politica, su cui la destra fa valere la sua fame di potere alla faccia della competenza, del merito, della programmazione, di tutti quei valori che lo sport incarna. Lo sport merita cura, attenzione, sostegno, rispetto della sua autonomia, e non questa invadenza da parte della politica”, le parole della dem.

"Lega è una sola, faremo vincere ancora il centrodestra"

"La Lega è una sola, non ci sono due Leghe. Io milito in un partito dove oggettivamente ci sono tantissimi bravissimi amministratori di cui vado orgoglioso. Ci sono entrato per questo motivo. Ma c'è un giornalismo che in qualche modo vuole cavalcare alcune situazioni. Io credo che la Lega, come ha dimostrato sempre, è una Lega sola. E la Lega può costruire, secondo me, un grande bacino di voti per far vincere ancora il centrodestra", ha detto ancora il vice segretario della Lega.

"Vannacci? Per stare insieme bisogna essere in due, lui critica solo"

Sull'ipotesi di un ritorno di Vannacci nel centrodestra, spiega: "Mi hanno insegnato che per stare insieme bisogna essere in due. Quindi io ho sposato mia moglie ed lei ha detto sì insieme a me, no? Quindi Vannacci non penso che sta dicendo sì, perché oggettivamente sta criticando il governo e vota contro. Quindi è difficile che possa essere un elemento da tenere in considerazione in questo momento. Poi vedremo con l'andare avanti, ma io credo che oggettivamente lui stia cavalcando un'onda dell'anti che non fa bene sicuramente a chi deve governare. Perché chi governa è vero che può avere delle posizioni diverse, ma con il governo si pensa a trovare poi soluzioni".

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