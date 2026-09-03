Il red carpet di Venezia 83 si infiamma per Orlando Bloom, arrivato al Lido per la première di 'Bucking Fastard', il nuovo film di Werner Herzog in concorso. L'attore britannico, protagonista della pellicola, ha fatto il suo ingresso tra il delirio dei fan che lo attendevano da ore. Elegantissimo in un abito scuro, impreziosito da una spilla gioiello color argento e un classico papillon, l'attore ha sfilato da solo, dispensato sorrisi a fotografi e fan.

Subito dopo di lui, hanno sfilato le co-protagoniste, le sorelle Kate e Rooney Mara. Entrambe con i capelli raccolti in chignon ordinati, hanno scelto un look in contrasto: Kate ha indossato un abito lungo scintillante con corpetto bianco e gonna nera scivolata, mentre Rooney ha scelto un abito a colonna classico, rivisitato con un un orlo a palloncino vaporoso e da pieghe che danno movimento all'abito. A completare il gruppo sul red carpet anche l'attore Domhnall Gleeson, membro del cast, e l'atteso regista Werner Herzog.