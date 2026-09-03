Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa

Malattia della pioggia sotto i riflettori per l'aumento dei casi in Europa. Soprannome della dermatofilosi, è un'infezione cutanea causata da un batterio che colpisce principalmente i bovini, ma anche altri animali domestici e selvatici. L'Ecdc ipotizza "un possibile cambiamento nelle dinamiche di trasmissione, con la trasmissione da uomo a uomo tramite stretto contatto fisico come via più probabile, sebbene non si possa escludere la trasmissione indiretta tramite superfici e oggetti contaminati".