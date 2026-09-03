circle x black
Cerca nel sito
 

Migranti, oltre 80 morti su barca al largo delle Canarie

Ci sono 44 sopravvissuti. Tra le vittime anche un neonato, erano partiti dal Gambia il 7 agosto

Soccorso marittimo spagnolo - (Foto dal profilo Facebook)
Soccorso marittimo spagnolo - (Foto dal profilo Facebook)
03 settembre 2026 | 11.31
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 si opravvissuti. Lo riporta Cadena Ser spiegando che tra le vittime c'era anche un neonato e che tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia.

"Abbiamo allertato le autorità di ricerca e soccorso riguardo a un'imbarcazione partita dal Gambia il 7 agosto con 127 persone a bordo, tra cui quattro donne e un neonato", afferma Helena Maleno, portavoce di Caminando Fronteras. Fonti del Soccorso Marittimo confermano che le condizioni del mare erano pessime, il che ha complicato l'operazione di salvataggio effettuata dalla Salvamar Urania.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti Canarie canarie migranti migrantimorti canarie
Vedi anche
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza