Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video

"Dopo l'arresto cardiaco il mio rapporto con la vita e con il tempo è cambiato sicuramente". A parlare è Edoardo Bove alla Festa del Cinema di Roma per presentare 'In un battito', il documentario diretto da Giovanni Troilo che racconta i mesi successivi all'1 dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, il giovane calciatore si accascia improvvisamente sul terreno di gioco a causa di un arresto cardiaco. Un episodio che interrompe il percorso che sembrava già tracciato per una delle promesse più brillanti del calcio italiano e apre una fase completamente nuova della sua vita. "La vita è molto frenetica, non riusciamo mai a fermarci e a pensare come stiamo. Io ho avuto la possibilità di farlo e, per assurdo, sono grato di aver potuto vedere delle sfaccettature di me che senza quell'episodio non avrei mai visto: ho imparato a fermarmi e a capire come sto".