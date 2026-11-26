Finanza, Lella (Aief): "25 minuti di educazione finanziaria possono fare la differenza"
"La ricerca con università di Parma e Cnr mostra l'efficacia di una formazione mirata"
"La ricerca con università di Parma e Cnr mostra l'efficacia di una formazione mirata"
"La formazione a scuola e le iniziative diffuse aiutano a rendere più consapevoli le scelte"
"Lo studio rileva meno prudenza e una risposta emotiva più contenuta"
"La ricerca con Aief e Cnr studia le reazioni alle scelte finanziarie e durerà tre anni"