"Fra qualche minuto non sarò più qui e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire". Lo scrive Gianni De Gennaro nella lettera scritta prima della sua morte e pubblicata dal Corriere della Sera. "Questo è il mio testamento morale", è l’incipit del messaggio chiuso in una busta, insieme all'hard disk cercato durante le perquisizioni dalla procura di Caltanissetta, indirizzata "a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica". "Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano — dice - Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie". E aggiunge: "Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto".

"Non ci sono misteri, non ci sono segreti". Racconta di aver trasferito i documenti cartacei sull'hard disk con "l'aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo" ma ha conservato anche le carte "coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene". Conclusa questa spiegazione per gli inquirenti, l’ex capo della polizia difende il suo onore di uomo dello Stato. "Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria - prosegue - Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno".