Rider litigano per motivi economici, uno estrae un coltello e colpisce l'altro con diversi colpi all'addome. L'aggressione viene ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio di noleggio di bici e scooter nel quartiere milanese di Lambrate. Nel video diffuso dalla polizia si vedono i due discutere, poi le prime coltellate e la fuga all'esterno, dove l'aggressione prosegue. La vittima 46enne viene portata in codice rosso in ospedale. L'aggressore, di 34 anni, viene rintracciato in poche ore dagli agenti della squadra mobile di Milano e fermato per tentato omicidio.