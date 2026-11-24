Imprese, Diana Bracco: "Non si può costruire un futuro di successo senza conoscere il passato"
La cultura contrasta l’assottigliamento del pensiero
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La cultura contrasta l’assottigliamento del pensiero
Il vice presidente e Ceo di Bracco Imaging Spa: "Guardiamo avanti e per questo sentiamo il bisogno di capire da dove veniamo"
Il presidente di Museimpresa, alla presentazione di ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’: "Le aziende diffondano conoscenza"
La possibilità di conoscere da vicino il patrimonio storico delle imprese intercetta l'interesse di un sempre più vasto numero di persone, tuttavia, non tutte le aziende con un prezioso bagaglio di storia sono in grado di valorizzarlo e veicolarlo al pubblico. Esiste, dunque, nel nostro Paese, così r...
"Raccontare la propria storia è un asset competitivo. Insistere sulla memoria, sulla propria storia e su quello che nel tempo è cambiato vuol dire avere un'identità aperta e dialogante". E' quanto affermato da Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, in occasione dell'evento 'Heritage d'impresa: dall...