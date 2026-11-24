“L'impresa non produce soltanto beni e servizi: è anche un luogo in cui nascono conoscenza, cultura e soprattutto relazioni. Lo spunto è il volume ‘Heritage d’impresa - Una storia made in Italy', curato dal professor Daniele Pozzi. Una ricerca che mette in luce il cosiddetto Heritage gap, ovvero un pubblico che è sempre più interessato alle storie delle imprese e le imprese che però lo usano ancora troppo poco e in modo discontinuo. ''Credo che la sfida sia proprio quella indicata dal titolo del libro, ovvero passare dalla memoria alla visione, dalla visione alla strategia e quindi trasformare la storia da un patrimonio custodito a una risorsa che orienta anche le scelte”. Lo spiega Fulvio Renoldi Bracco, vice presidente e Ceo di Bracco Imaging Spa, all’incontro ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato a Milano.

“L'impresa non produce soltanto beni e servizi: è anche un luogo in cui nascono conoscenza, cultura e soprattutto relazioni" ma "che cosa rende un'impresa davvero unica? - si domanda il vicepresidente di Bracco Imaging - Prodotti, tecnologie e anche modelli organizzativi passano durante il tempo, cambiano, devono cambiare. La storia d'impresa, invece, non si può replicare - afferma - È veramente solo conoscendo il percorso che ci ha portati fin qui che si possono riconoscere i valori e le scelte che hanno reso possibile la crescita, che significa soprattutto le persone, le competenze che l’hanno costruita. Per questo credo che l’Heritage d’impresa conti per diverse ragioni: la prima riguarda l’identità, la storia trasmette valori e cultura da una generazione all'altra, rafforza il senso di appartenenza e offre un riferimento stabile in un tempo di cambiamento continuo. È un’ancora. La seconda - prosegue - riguarda la reputazione, perché la storia dà credibilità ai valori che dichiariamo di mettere alla prova del tempo. Ed è su questa credibilità che si costruisce la fiducia dei collaboratori, degli enti, delle istituzioni e della comunità in cui la troviamo. La terza - aggiunge - riguarda il futuro: conoscere la propria storia aiuta le scelte nell'affrontare l'innovazione e le nuove tecnologie”.

“Per noi il legame tra memoria e innovazione è particolarmente naturale - aggiunge ancora - Operiamo nella ricerca scientifica in un network avanzato, un settore in cui giustamente i prodotti parlano attraverso le evidenze scientifiche. Eppure la nostra storia racconta anche qualcos'altro che le evidenze da sole non possono dire, ovvero che siamo e in che cosa crediamo. Il nostro lavoro è visibile e invisibile: aiutare i medici a vedere ciò che l’occhio non vede, a diagnosticare prima e meglio. In un certo senso - si sofferma - l’Heritage fa la stessa cosa con l'impresa: porta alla luce le scelte, le persone, i valori che altrimenti resterebbero nascosti dietro un muro divisorio. Come gruppo guardiamo costantemente avanti ed è proprio per questo che sentiamo il bisogno di capire da dove veniamo e di riconoscere scelte che nel tempo ci hanno invitato a cambiare”.

“Penso a una scelta in particolare - ricorda - nei primi anni '60, nei nostri laboratori mio nonno ha saputo scommettere sulla ricerca, per creare i mezzi di contrasto più sicuri e meglio tollerabili possibile. Da quella scommessa nacque lo iopamidolo un prodotto che ancora oggi è un riferimento nel mondo. Quella scelta ha cambiato il nostro modo di essere impresa, facendo della ricerca e dell'immagine il centro della nostra identità. I quaderni dei laboratori di quegli anni sono ancora custoditi nel nostro archivio storico - dice - L'archivio nasce proprio da questa convinzione: per dire da dove veniamo e per scegliere meglio dove andare, non come strumento celebrativo, ma come strumento di conoscenza e di consapevolezza. Quasi un secolo di storia imprenditoriale, scientifica e culturale che nel 2007 è stata riconosciuta dalla soprintendenza artistica della Lombardia di notevole interesse storico, e dal 2012 fa parte del Museo d’impresa. Questa riflessione ha per noi un significato speciale, mentre ci avviciniamo al nostro centenario nel 2027: non vogliamo che sia soltanto la celebrazione del percorso compiuto - sottolinea - vogliamo che sia l'occasione per chiedersi dove mettere la nostra esperienza e le nostre competenze al servizio delle sfide che ci aspettano. Sono sfide importanti, profonde, che riguardano l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e le nuove frontiere della medicina di precisione”.

“Nel passato possiamo ritrovare i valori e la capacità che ci hanno permesso di attraversare altre trasformazioni e che ci aiuteranno a innovare, con responsabilità mettendo sempre al centro i pazienti - evidenzia - Nel nostro lavoro un’immagine ha senso solo se aiuta a prendere una decisione migliore. Credo che valga lo stesso per la storia: non basta custodirla, bisogna saperla consultare e saperla usare. È una luce che ci aiuta a vedere meglio la strada davanti a noi. Credo sia questo anche il valore dell'incontro di questa sera: mettere in dialogo esperienze diverse per capire come il patrimonio di un'impresa possa continuare a vivere e creare valore per le generazioni future”, conclude.