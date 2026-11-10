Bolognafiere: con Eima International 2026 apre nuovo padiglione polifunzionale

Il nuovo padiglione polifunzionale di BolognaFiere, firmato MCA – Mario Cucinella Architects, apre i battenti per la prima volta in assetto fieristico in occasione di EIMA International 2026, la grande esposizione internazionale della meccanica agricola organizzata da FederUnacoma, in programma a Bologna dal 10 al 14 novembre.

L'apertura della nuova struttura rappresenta una tappa fondamentale del programma di investimenti e riqualificazione del quartiere fieristico bolognese, volto a potenziarne la capacità espositiva, la qualità delle infrastrutture e la competitività nel mercato internazionale dei grandi eventi.

Realizzato con un investimento di BolognaFiere di oltre 75 milioni di euro, il nuovo padiglione nasce per rispondere alle esigenze delle manifestazioni fieristiche internazionali e, grazie alla sua configurazione polifunzionale, per accogliere anche congressi, eventi sportivi, spettacoli e concerti.

IL DEBUTTO CON EIMA INTERNATIONAL

La struttura, caratterizzata da un'elevata flessibilità degli spazi e da soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative, potrà essere riconfigurata in funzione delle diverse tipologie di evento, ampliando le opportunità di utilizzo del quartiere fieristico durante tutto l'anno.

Il progetto interpreta inoltre una nuova concezione del rapporto tra la Fiera e la città, attraverso un'infrastruttura capace di integrare funzioni differenti e di contribuire alla trasformazione del quartiere fieristico in un polo sempre più aperto, accessibile e connesso con il territorio. La prima apertura fieristica del nuovo padiglione avviene in occasione di una delle manifestazioni di maggiore rilievo internazionale ospitate a Bologna.

Con 1.800 aziende espositrici, di cui 650 estere provenienti da 45 Paesi, EIMA International si conferma uno dei principali appuntamenti mondiali della meccanica agricola, richiamando operatori professionali da 150 Paesi. L'edizione 2026 segna anche un ampliamento degli spazi espositivi, con l'utilizzo dell'area Nuvolari e di due padiglioni aggiuntivi.

Il debutto del nuovo padiglione polifunzionale si inserisce quindi in un percorso di crescita condiviso tra BolognaFiere e FederUnacoma, fondato sulla collaborazione tra organizzatore e quartiere fieristico e sulla capacità di programmare nel lungo periodo lo sviluppo della manifestazione.

UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO DI BOLOGNAFIERE E DELLA CITTÀ

“L'apertura del nuovo padiglione rappresenta un momento particolarmente importante per BolognaFiere e per la città – dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere –. È il risultato di un impegno che guarda al futuro e che conferma la nostra volontà di continuare a investire nella crescita del quartiere fieristico e nella sua capacità di generare valore per il territorio. Nel 2027 celebreremo i cento anni dall'avvio delle attività fieristiche a Bologna: arriviamo a questo appuntamento non soltanto con l'orgoglio per la nostra storia, ma con un'infrastruttura innovativa che rappresenta un'eredità concreta per i prossimi decenni. Un investimento che rafforza il ruolo di Bologna come destinazione internazionale per le imprese, la cultura, lo sport e i grandi eventi”.

“Il debutto del nuovo padiglione con EIMA dimostra concretamente come il nostro piano di sviluppo infrastrutturale sia strettamente connesso alla crescita delle grandi manifestazioni internazionali – sottolinea Antonio Bruzzone, Ceo del Gruppo BolognaFiere –. La realizzazione di questa struttura ci consente di incrementare la capacità espositiva del quartiere, migliorare la flessibilità degli spazi e ampliare le opportunità di business attraverso l'organizzazione e l'ospitalità di eventi di diversa natura. La collaborazione con FederUnacoma rappresenta un esempio virtuoso di questo modello: una partnership consolidata che ha consentito a EIMA di rafforzare progressivamente il proprio posizionamento internazionale, accompagnando allo stesso tempo l'evoluzione delle nostre infrastrutture. Il nostro obiettivo è continuare a investire per rendere BolognaFiere sempre più competitiva e attrattiva sui mercati internazionali”.

UNA NUOVA INFRASTRUTTURA POLIFUNZIONALE

Situato nell'area precedentemente occupata dal padiglione 35, il nuovo edificio si caratterizza per una superficie di circa 12.000 metri quadrati, un'altezza di 25 metri e una capienza massima fino a 12.000 spettatori, in funzione della configurazione adottata. La flessibilità degli spazi, le tribune mobili telescopiche e la presenza di servizi integrati, aree hospitality, spazi VIP e una Sky Terrace consentiranno di adattare la struttura alle esigenze di manifestazioni fieristiche, congressi internazionali, competizioni sportive e spettacoli.

Progettato secondo criteri di efficienza energetica e riduzione degli sprechi, il padiglione si distingue per un linguaggio architettonico contemporaneo, nel quale innovazione tecnologica e funzionalità si integrano con l'obiettivo di offrire un'infrastruttura capace di evolvere nel tempo. Il nuovo edificio contribuirà al potenziamento del quartiere fieristico e allo sviluppo delle principali manifestazioni internazionali ospitate a Bologna, tra cui EIMA International, Cersaie e Cosmoprof Worldwide Bologna.

L'investimento si inserisce nel più ampio percorso di crescita e diversificazione del Gruppo BolognaFiere, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento internazionale del polo fieristico bolognese e accrescerne la capacità di generare opportunità economiche per la città e per il territorio.