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Cyberattacchi, l'ambasciata russa torna a schernire l'Italia: "Teatro tragicomico, messinscena per aiuti militari a Kiev"

L'Ambasciata della Russia in Italia: "La sola cosa tragica qui è che Roma invece di contribuire alla causa della pace si lasci trascinare dal partito della guerra"

Hacker - (Foto )
Hacker - (Foto 123RF)
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10 novembre 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
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"È emerso che il vaudeville tragicomico sulla minaccia degli 'hacker filorussi' è stato interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di 'vendere' l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky". Ad affermarlo è l'Ambasciata della Russia in Italia in un post su Telegram dopo che ieri aveva già schernito le difese cyber dell'Italia offrendo sarcasticamente l'aiuto dei propri specialisti.

Forse, sottolinea l'Ambasciata russa, "neppure in un Paese dalle ricche tradizioni teatrali, come l’Italia, era mai capitato che esponenti politici s’immedesimassero così a fondo nel ruolo di 'vittime innocenti'. È stato qui sfoderato l’intero repertorio teatrale: la mimica, la gestualità, l’ostentazione emotiva di paura e impotenza di fronte ai malvagi, la sconfinata bontà e il risentimento di un padre di famiglia senza colpa alcuna, l’esibizione di animali domestici per accattivarsi le simpatie del pubblico".

L’esito, conclude, "è stato poco convincente e, a tratti, decisamente falso. La sola cosa tragica qui è che Roma, invece di contribuire alla causa della pace - come la esortano con forza le menti più illuminate d’Italia e l’opinione pubblica - si lasci trascinare dal partito della guerra, allontanandosi sempre più dalla propria tradizione diplomatica e dagli aneliti alla pace della popolazione. Tanto più doloroso sarà risvegliarsi dalle illusioni imposte all’Italia dagli aguzzini di Kiev e dagli ipnotizzatori di Bruxelles".

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