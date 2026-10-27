Ferrero innovation day Italia, 80 anni di innovazione e le novità firmate Wonka, Nutella, Pocket Coffee ed Eat Natural
La storia di Ferrero comincia nel 1946 in un laboratorio di Alba
Ferrero Innovation Day Italia
La storia di Ferrero comincia nel 1946 in un laboratorio di Alba
"L'innovazione rimane il pilastro principale e le altre decisioni di mercato vanno di conseguenza. Continuare a innovare è senz'altro quello che il consumatore si aspetta”. Così Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia, alla II edizione del Ferrero Innovati...