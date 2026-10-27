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Ferrero Innovation Day Italia

Fabrizio Gavelli - (Foto Adnkronos)
economia

Gavelli (Ferrero): "Innovazione nostro pilastro principale"

"L'innovazione rimane il pilastro principale e le altre decisioni di mercato vanno di conseguenza. Continuare a innovare è senz'altro quello che il consumatore si aspetta”. Così Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia, alla II edizione del Ferrero Innovati...



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