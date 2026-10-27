A Milano l'Assemblea generale di FederlegnoArredo

"Il vostro comparto", quello del LegnoArredo, "è un pilastro economico e culturale dell'Italia, vale oltre il 2% del Pil e più di 19 miliardi di export". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo con un videomessaggio all'assemblea di FederlegnoArredo. "Il mio messaggi...