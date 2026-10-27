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Federlegno, Tajani: "Vostro comparto vale 2% del Pil, governo a vostro fianco"

Antonio Tajani - (Foto Ipa)
Antonio Tajani - (Foto Ipa)
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27 ottobre 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
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"Il vostro comparto", quello del LegnoArredo, "è un pilastro economico e culturale dell'Italia, vale oltre il 2% del Pil e più di 19 miliardi di export". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo con un videomessaggio all'assemblea di FederlegnoArredo. "Il mio messaggio è chiaro", sottolinea Tajani. "Il governo è al vostro fianco. Le vostre imprese sono protagoniste, continuiamo a fare squadra".

"Dal 1945 difendete il nostro patrimonio più prezioso, il saper fare italiano coniugando qualità, bellezza e innovazione. Nessun imprenditore deve sentirsi mai da solo all'estero per questo ho messo la diplomazia della crescita al centro del ministero degli Esteri", conclude.

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