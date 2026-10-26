Incidente nel porto di Bremerhaven, in Germania: la nave da crociera Mein Schiff 3 è entrata in collisione con una grande nave portacontainer della compagnia MSC, come mostrano le immagini condivise da alcuni utenti su X. Secondo quanto riportato dai media locali, a bordo della Mein Schiff 3, diretta alle Isole Canarie per una crociera di tre settimane, c'erano 3.300 persone. Il viaggio è stato annullato ma nessuno a bordo sarebbe rimasto ferito. L'incidente sarebbe stato causato dai forti venti legati a una tempesta.