Sheglam accelera la crescita nel mercato italiano

Il marchio di cosmetici Sheglam annuncia oggi una nuova fase di espansione nel mercato italiano, con l'obiettivo di raggiungere una presenza capillare in 1.350 punti vendita entro la fine dell'anno e oltre 2.000 punti vendita entro il 2027. Lanciato in Italia a marzo 2026 con un assortimento iniziale di 60 referenze, il brand ha registrato una forte risposta da parte dei consumatori. Entro la fine dell'anno, la gamma è destinata ad ampliarsi fino a 167 referenze, consolidando ulteriormente l'offerta sul mercato. Fondata nel 2019 da Sylvia Fu, Sheglam si è affermata come uno dei brand beauty più virali a livello globale, registrando una crescita del 300% tra il 2021 e il 2024. Oggi è distribuita in oltre 150 Paesi attraverso piattaforme e canali online, tra cui Amazon e TikTok Shop.

L'innovazione rappresenta un elemento centrale per Sheglam e si sviluppa lungo diverse direttrici, che spaziano dallo sviluppo di prodotto al concept creativo, dal design al packaging, fino all'espansione in nuove categorie merceologiche. Tutto questo è supportato da attività di ricerca e sviluppo, analisi dei consumatori e un approccio fortemente orientato al design.

"L'Italia - ha dichiarato Sylvia Fu, fondatrice e ceo di Sheglam - è uno dei mercati beauty più dinamici e influenti al mondo, caratterizzato da consumatori molto informati e sicuri nell'esprimere la propria individualità attraverso il beauty. La loro propensione a sperimentare nuovi prodotti e nuovi look è perfettamente in linea con i valori di Sheglam, che uniscono innovazione, accessibilità e attenzione al design. Dopo l'eccellente risposta registrata in occasione del lancio, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel Paese".

"L'Italia rappresenta un mercato chiave per la crescita del brand in Europa, grazie a una forte affinità con i consumatori locali", ha spiegato Victor Zhu, general manager Europe di Sheglam. "I risultati registrati nei primi mesi hanno superato le aspettative: partendo da circa 600 punti vendita, prevediamo di più che raddoppiare la nostra presenza entro la fine dell'anno, ampliando la copertura sul territorio anche attraverso l'ingresso in nuove regioni come Sardegna e Sicilia. Questo risultato conferma il grande potenziale del mercato italiano e la crescente domanda di prodotti beauty innovativi e accessibili", ha aggiunto.

I prodotti Sheglam sono disponibili presso punti vendita selezionati delle insegne dm, Tigotà, Ideabellezza, Upim, Caddy's, Sirene Blu, Max Factory, Naïma. Sheglam continua inoltre a sviluppare la propria strategia omnicanale globale, integrando piattaforme digitali e retail fisico per ampliare ulteriormente l'accessibilità dei consumatori al brand. Dal 2023 ha costruito una presenza fisica in oltre 22 Paesi, raggiungendo più di 12.000 punti vendita nel mondo. Con oltre 16 milioni di follower globali e più di 10 milioni di follower su TikTok (il secondo account ufficiale più seguito tra i brand beauty sulla piattaforma), i contenuti del brand generano circa 10 milioni di visualizzazioni all'anno su TikTok.

Tutti i prodotti Sheglam sono sviluppati nel rispetto delle normative cosmetiche locali e degli standard internazionali di qualità, tra cui: Fda (Stati Uniti), Regolamento cosmetici dell'Unione Europea (EC 1223/2009), Gso (Consiglio di cooperazione del golfo), normative messicane l'azienda si affida a partner produttivi consolidati e a un sistema strutturato di controllo qualità che copre l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla ricerca e sviluppo fino al monitoraggio successivo al lancio sul mercato.