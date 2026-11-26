Icam, a tavola il 92% degli italiani valuta vantaggi e svantaggi prima di decidere
Più attenti alla convenienza, senza rinunciare a qualità e piacere
Icam Cioccolato, 80 anni di scelte
Più attenti alla convenienza, senza rinunciare a qualità e piacere
"Siamo radicati alle nostre origini, ma con uno sguardo che guarda al mondo e ai mercati internazionali. Il piano industriale è molto ambizioso e abbiamo la sfida dello stabilimento negli Stati Uniti che vedrà luce l'anno prossimo". Sono le parole di Giovanni Agostoni, presidente di Icam Cioccolato, ...
"La ricerca che presentiamo oggi dice che gli italiani scelgono attraverso le informazioni e i dati, ma la parte emotiva è altrettanto importante. Testa e cuore quasi si equivalgono nelle scelte che fanno i consumatori". Lo ha detto Nicola Neri, Chief innovation officer di Ipsos Doxa, durante la pres...