"Siamo radicati alle nostre origini, ma con uno sguardo che guarda al mondo e ai mercati internazionali. Il piano industriale è molto ambizioso e abbiamo la sfida dello stabilimento negli Stati Uniti che vedrà luce l'anno prossimo". Sono le parole di Giovanni Agostoni, presidente di Icam Cioccolato, in occasione della presentazione della ricerca intitolata "Le scelte che ci guidano. Tra razionalità ed emozione, il futuro prende forma", realizzata da Ipsos Doxa per Icam cioccolato in occasione degli 80 anni dell'azienda.