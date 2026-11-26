Nel corso della notte, due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute presso un deposito di carburanti, nella frazione di Pirri, alla periferia del capoluogo, per l'incendio di tre autobotti utilizzate per il trasporto di idrocarburi. I Vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme, che hanno sprigionato un'alta e densa colonna di fumo, raggiungessero i locali attigui ai mezzi coinvolti, che fortunatamente erano vuoti, e altre attività commerciali vicine, tra le quali un altro distributore di carburante sulla strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta.