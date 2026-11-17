Rischio cardiovascolare, campagna Amgen-Censis accende i riflettori sul colesterolo Ldl
Presentata a Milano una ricerca che indaga il rapporto degli over 50 con la salute, la prevenzione cardiovascolare e la gestione del colesterolo 'cattivo'
Campagna Amgen-Censis accende i riflettori sul colesterolo Ldl
Presentata a Milano una ricerca che indaga il rapporto degli over 50 con la salute, la prevenzione cardiovascolare e la gestione del colesterolo 'cattivo'
"Importante aiutare i cittadini a comprendere il proprio rischio individuale e rafforzare il dialogo con i medici sulla gestione del colesterolo Ldl"
Il presidente della Fondazione italiana cuore e circolazione: "Non basta conoscere il valore del colesterolo cattivo, è necessario correlarlo al rischio individuale per stabilire obiettivi terapeutici personalizzati"
Il presidente della Fir: "Indagare livelli colesterolo Ldl nei pazienti e intervenire precocemente"