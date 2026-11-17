Istat: l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a +1,0% su base mensile e a +5,5% su base annua (da +4,2% del mese precedente); la stima preliminare era +5,4%

L'inflazione accelera e sale il carrello della spesa. Nel mese di ottobre 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +1,0% su base mensile e a +5,5% su base annua (da +4,2% del mese precedente); la stima preliminare era +5,4%. Lo rileva l'Istat.

Che cosa aumenta di più

La dinamica dell’inflazione è influenzata prevalentemente dall’andamento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (da +25,8% a +61,6%) e non (da +22,5% a +29,8%), di quelli degli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%).

Nel mese di ottobre l’'inflazione di fondo', calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,6% a +2,0%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,0% a +2,5%).

L’accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni (da +5,4% a +7,6%) è marcatamente più ampia di quella dei Servizi (da +2,6% a +3,0%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali.

La variazione congiunturale dell’indice generale riflette soprattutto l’aumento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (+20,3%) e non (+5,3%), degli Alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,3%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%).

L’inflazione media del 2026 acquisita a ottobre è pari a +3,4% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +1,2% su base mensile e a +5,6% su base annua (da +4,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,1% e una tendenziale di +5,4%.

Sale il 'carrello della spesa'

Sale il cosiddetto 'carrello della spesa'. "In accelerazione su base tendenziale risultano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +1,5% a +2,3%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,2% a +5,8%)", rileva l'Istat.

Rincari record per gli alimenti

Il caro-carburanti e gli aumenti dei prezzi dell’energia stanno spingendo al rialzo i listini degli alimentari, al punto che alcuni prodotti registrano rincari record, afferma Adusbef, dopo i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. La voce alimentari e bevande analcoliche registra a ottobre una inflazione tendenziale del +2,7%, e considerata la spesa alimentare degli italiani questo equivale, a parità di consumi, a un aggravio di spesa da complessivi 4,8 miliardi di euro su base annua solo per cibi e bevande, calcola l'associazione.

Se si analizza l’andamento delle singole voci, si scopre che alcuni beni alimentari di largo consumo stanno registrando rincari record: a ottobre i prezzi dei pomodori aumentano in media del +52,6% su anno, le fragole del +41,3%, i carciofi del +31,4%, gli asparagi del +19,5%, i peperoni del +19,1%, cavolfiori e broccoli +14,8%, l’insalata del +13,7%, i piselli del +13,6%, le melanzane del +12,7% - rivela Adusbef - Le arance segnano un +9,5%, fagiolini +7,8%, patate +7,8%, le uova +7,4%.

“Il caro-carburanti e i rialzi dei prezzi dell’energia pesano sul comparto produttivo e stanno determinando forti rialzi per i generi alimentari - spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza - Si tratta di rincari preoccupanti perché riguardano una voce di spesa primaria per le famiglie, sempre più costrette a tagliare i consumi anche in tavola per far quadrare i conti a fine mese”.

Inflazione ai massimi dal 2023

“Un primato da luglio 2023, quando l'inflazione era +5,9%. Battuto il record dell'agosto 2023 quando era +5,4% - dichiara Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Prezzi infuocati, come avevamo ampiamente previsto da mesi, visto che il Governo non ha fatto nulla per frenare i rincari delle bollette di luce e gas. Al netto dei beni energetici l'inflazione sarebbe passata da 5,5% a 2,5%, meno della metà, e il peggio deve ancora venire visto che le imprese non hanno finora trasferito tutti gli aumenti dell'energia sui prezzi dei beni alimentari lavorati, saliti solo dello 0,2% su settembre 2026".

"Per una coppia con 2 figli la stangata dovuta al carovita supera la soglia di 2000 euro: 247 euro per mangiare e bere, 927 per elettricità e gas, 476 per viaggiare, 267 euro per il carrello della spesa. In media per una famiglia l'inflazione al 5,5% significa una batosta pari a 1572 euro su base annua, dei quali 179 euro per i prodotti alimentari, 811 euro per abitazione, elettricità e gas, la divisione che per via del caro energia ha subito il rincaro tendenziale maggiore, +19,2% da +11,4% di settembre, +332 euro per i trasporti che per colpa della benzina e del gasolio sono decollati del 9,4%. Per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua sale a 1901 euro", conclude Dona.