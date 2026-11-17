Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina: quella appena trascorsa è stata una notte di raid su Kiev e lancio di droni sulla Russia, il tutto alla vigilia dell'incontro storico tra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia a Shenzhen.

Colpiti due ponti a Kiev e chiusa la metropolitana

Attacchi russi hanno colpito due importanti ponti a Kiev nella tarda serata di ieri. Lo ha affermato il sindaco Vitali Klitschko, poco dopo che l'aeronautica ucraina aveva avvertito dell'arrivo di missili. "Hanno colpito i ponti nord e sud della capitale", ha detto Klitschko in un messaggio su Telegram, poche ore dopo che l'Ucraina aveva colpito il ponte di Crimea, che collega la Russia alla regione annessa da Mosca, per il secondo giorno consecutivo.

Entrambi i ponti di Kiev sono stati chiusi: "Il ponte sud è stato danneggiato. Il traffico sul ponte è stato interrotto", ha scritto sui social, aggiungendo: "Anche il ponte nord è stato danneggiato. Il traffico sul ponte è stato interrotto in entrambe le direzioni".

Anche le infrastrutture di terra della metropolitana sono state danneggiate dai bombardamenti e il traffico è stato temporaneamente sospeso su un tratto della linea "verde", ha reso noto l'amministrazione della città di Kiev su Telegram. "La circolazione dei treni della metropolitana sulla linea 'verde' tra le stazioni 'Osokorky' e 'Chervony Khutir' è stata temporaneamente sospesa. A seguito di un altro bombardamento notturno della capitale, le infrastrutture di terra della metropolitana hanno subito danni", si legge nel comunicato.

Media: "Droni ucraini colpiscono raffineria russa in Baschiria"

Dal canto suo, Kiev avrebbe lanciato un attacco contro la repubblica russa della Baschiria: qui un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico si è sviluppato dopo un attacco di droni. I canali Telegram di monitoraggio ucraini Exilenova+ e Supernova+ hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è colpito nella notte. Foto e video diffusi dalle emittenti mostrano un grande bagliore proveniente da un incendio nei pressi dell'impianto industriale. Exilenova+ ha segnalato incendi in diverse zone del complesso, sebbene l'entità dei danni rimanga ancora incerta.

Situato a circa 1.750 chilometri a est di Kiev, Gazprom Neftekhim Salavat è uno dei più grandi complessi petroliferi e petrolchimici della Russia, in grado di lavorare fino a 10 milioni di tonnellate di petrolio e condensato di gas all'anno. L'impianto produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici.