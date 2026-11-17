Nuova scossa di terremoto oggi, martedì 17 novembre, nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste siciliane: il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato dall'Ingv alle 06:51 ad una profondità di 10 km.

🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.8 ore 06:51 IT del 17-11-2026 a Tirreno Meridionale [Mare] Prof= 10 Km #INGV_47961732 https://t.co/DofEkrpYJS — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 17, 2026

Stando a quanto scrivo alcuni utenti sui social network, il terremoto è stato avvertito a Palermo e nella zona di Termini Imerese. Da giorni nell'area si stanno verificando sciami sismici in mare, non tutti sentiti dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone.