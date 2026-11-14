Era il 1976 quando 'Rocky' arrivava nelle sale cinematografiche statunitensi. Per celebrare i 50 anni del film, a Philadelphia si è tenuto un raduno da record del mondo: 570 persone vestite come il pugile interpretato da Sylvester Stallone (tuta grigia, scarpe da ginnastica e berretto nero) hanno corso la famosa scalinata del Philadelphia Museum of Art, resa celebre proprio dal film. E l'omaggio, fa sapere il Philadelphia Visitor Center condividendo i video sui social, entra nel Guinness World Record.