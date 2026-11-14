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Garante Privacy sanziona Meta per 805 milioni di euro

Foto e video della galleria degli utenti Android usati senza un consenso specifico, entro 60 giorni la funzione dovrà essere disattivata per impostazione predefinita e il consenso chiesto in modo distinto

Meta - (Ipa)
Meta - (Ipa)
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14 novembre 2026 | 13.21
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta Platforms Ireland Limited per 805 milioni di euro. Attraverso l'app Facebook per dispositivi Android, la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati.

Il motivo della sanzione

Il provvedimento riguarda la funzione 'Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook', disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all'utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare. L'istruttoria è partita a luglio 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e si è avvalsa di un'analisi tecnica svolta dall'Autorità.

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