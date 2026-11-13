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Mister Alvini e l'aneddoto sul fantacalcio: "Babbo, Raimondo gioca?" - Video

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13 novembre 2026 | 12.17
Michele Antonelli
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"Se uno mi dice qual è la differenza tra la serie A e la Prima Categoria, io dico il fantacalcio". L’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini sorride e racconta così, all'Adnkronos, un aneddoto relativo al fantacalcio, ormai sempre più popolare in Italia. "Tutti mi chiedono dei giocatori, di come stanno, i motivi delle assenze. Io sbotto: 'Lo volete sapere per qualche motivo?'. E loro: 'Per schierarli nelle nostre formazioni'. È una cosa folle. Io non lo faccio, ma i miei amici o i miei figli si divertono".

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