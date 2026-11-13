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Influenza, torna il bollettino: in Italia 478mila casi nell'ultima settimana

L'incidenza più alta è nei bimbi di 0-4 anni e fra le regioni in Campania

Bimbo e termometro - (Fotogramma/Ipa)
Bimbo e termometro - (Fotogramma/Ipa)
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13 novembre 2026 | 12.57
Lucia Scopelliti
LETTURA: 2 minuti

Torna il bollettino dell'influenza e dei virus respiratori invernali. E secondo il primo report della sorveglianza RespiVirNet, nell'ultima settimana - tra il 2 e l'8 novembre - si stimano 478mila casi di infezioni respiratorie acute (Ari) nella comunità, corrispondenti a un'incidenza totale nella comunità pari a 8,5 casi per 1.000 assistiti. Come di consueto i più colpiti sono i bimbi: l'incidenza più elevata si osserva infatti nella fascia d'età 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000 assistiti. In generale il valore di incidenza dei virus respiratori è in linea con quello registrato nella stagione 2025-2026 nello stesso periodo.

Lungo la Penisola, l'incidenza delle infezioni respiratorie è a livello basale in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia e bassa per tutte le altre regioni che hanno fornito i dati tranne che per la Campania, dove è molto alta.

Quali virus stanno circolando di più? Nel flusso sentinella, si spiega nel report pubblicato sul portale dell'Istituto superiore di sanità (Iss), i valori di positività più elevati tra i virus respiratori circolanti sono stati registrati per i rhinovirus (25,7%), per i virus parainfluenzali (17,1%) e per gli adenovirus (8,6%), mentre la positività per i virus influenzali veri e propri è del 5,7%. Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per i rhinovirus (29%), per i virus parainfluenzali (6,5%) e per i coronavirus diversi da Sars-CoV-2 (6%). Per influenza e Sars-CoV-2, i tassi di positività più alti si osservano nella fascia di età over 65. A questo proposito, l'Iss ricorda che "è stata avviata una campagna di vaccinazione contro Covid-19 così come per l'influenza per le categorie a maggior rischio, incluse tutte le persone sopra 60 anni di età.

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