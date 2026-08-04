Lucia Scopelliti

Cresciuta al Sud, girovaga per inseguire il sogno del giornalismo d'inchiesta, è stata adottata da Milano, città che le ha aperto le porte della professione ed è diventata la casa della sua "big family". Laurea in Scienze della comunicazione - indirizzo Giornalismo alla Lumsa di Roma, approda nell’agenzia stampa Adnkronos nel 2006 dopo esperienze in tv e quotidiani locali della Penisola. Uno strano incrocio del destino devia il suo percorso dalla cronaca nera al mondo della sanità, amore che continua ancora oggi e che le ha permesso di raccontare storie inaspettate e piene di umanità, casi di "mala" e buona sanità, entusiasmanti svolte scientifiche da congressi nazionali e internazionali. Nel 2013 riceve il Premio Ippocrate dall'Unamsi (Unione nazionale medico scientifica di informazione) "per la precisione della notizia", nel 2018 il Premio Riccardo Tomassetti dedicato ai giornalisti under 40, per un'inchiesta sull'accesso in Italia alla PrEP, intervento farmacologico preventivo per evitare un contagio da Hiv nelle persone ad alto rischio