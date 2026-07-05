circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Ultimo, concerto record a Tor Vergata

Ultimo, concerto record a Tor Vergata

Super show

Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: "Siamo nella storia"

La notte dei record a Tor Vergata per il ragazzo di San Basilio, con l'abbraccio di 250mila persone e del mentore Fabrizio Moro, unico ospite della serata

L'abbraccio tra due generazioni, Moro e Ultimo emozionano Tor Vergata - Video
video
il concerto-evento

L'abbraccio tra due generazioni, Moro e Ultimo emozionano Tor Vergata - Video

Un momento carico di emozione ha segnato il concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata: l'abbraccio con il suo mentore, Fabrizio Moro. I due artisti, legati da un profondo rapporto di stima e amicizia nato agli albori della carriera di Ultimo, si sono uniti sul palco sulle note di 'L'eternità (Il mio qu...

L'oceano di Ultimo, le 250mila persone in attesa del concerto - Video
video
l'evento

L'oceano di Ultimo, le 250mila persone in attesa del concerto - Video

Il colpo d'occhio è di quelli che tolgono il fiato e raccontano un evento prima ancora che inizi. È questa la platea oceanica di 250mila persone che ha invaso Tor Vergata, trasformando l'attesa per il concerto di Ultimo in uno spettacolo nello spettacolo. Una distesa umana, unita da un'energia palpab...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza