Ultimo, concerto record a Tor Vergata

L'artista scalda il pubblico di Tor Vergata con un brindisi: "A voi, a Nic e al 4 luglio, alla faccia di chi ci vuole male". Davanti a 250.000 persone, l'artista e amico del cantautore romano ha aperto il grande concerto dei record. L'apertura si è svolta nel segno di un'amicizia profonda: Moro è sta...