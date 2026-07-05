Ultimo, concerto record a Tor Vergata

Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: "Siamo nella storia"
La notte dei record a Tor Vergata per il ragazzo di San Basilio, con l'abbraccio di 250mila persone e del mentore Fabrizio Moro, unico ospite della serata
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