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Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video

04 luglio 2026 | 21.12
Redazione Adnkronos
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È iniziato a Tor Vergata il concerto-evento di Ultimo davanti a una folla di 250mila persone. L'artista romano è salito sul palco dopo essere atterrato in elicottero. L'ingresso scenografico di Niccolò Moriconi ricorda quello di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017. Con i 250mila spettatori presenti, Ultimo stabilisce però un nuovo record per un singolo artista, superando il numero di paganti del concerto del rocker di Zocca. Il boato del pubblico ha accolto l'inizio del live, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

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