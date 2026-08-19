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Ucraina, nuovo attacco di droni russi su Zaporizhzhia: un morto e 6 feriti

Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e, in seguito all'attacco, è divampato anche un incendio

Ucraina, nuovo attacco di droni russi su Zaporizhzhia: un morto e 6 feriti
19 agosto 2026 | 07.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e, in seguito all'attacco, è divampato anche un incendio.

A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.

L'attacco si è verificato nella serata di martedì, dopo una giornata caratterizzata da una pressione militare russa sul capoluogo e sul distretto di Zaporizhzhia. Le autorità locali hanno segnalato danni a strutture civili e infrastrutture, compresi impianti legati alla distribuzione dell'energia elettrica.

In precedenza, Fedorov aveva riferito di un altro attacco condotto con un drone contro la città, che aveva provocato danni a un condominio e il ferimento di un uomo. Il civile è stato soccorso e sottoposto alle cure mediche.

Le autorità regionali hanno diffuso anche materiale fotografico relativo ai danni provocati dagli attacchi. La situazione resta monitorata dalle autorità ucraine, mentre proseguono le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni alle strutture colpite.

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