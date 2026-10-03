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Spagna, avanti con la protesta: decine di migliaia in piazza per il diritto alla casa

Nuove manifestazioni in varie città all'indomani della bocciatura in Parlamento dei due decreti per affrontare l'emergenza abitativa

La manifestazione a Madrid - (Afp)
La manifestazione a Madrid - (Afp)
03 ottobre 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non si placano le proteste in Spagna in nome del diritto alla casa. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei due decreti per affrontare l'emergenza casa, in varie città si registrano nuove manifestazioni. A Madrid, riferiscono i media locali, la mobilitazione è iniziata alle 12. Secondo giornalisti dell'agenzia Afp in piazza nella capitale e in altre città del Paese ci sono decine di migliaia di persone.

Secondo le autorità, circa 70mila persone si sono riunite a Madrid per prendere parte alle proteste per il diritto all'alloggio. Secondo gli organizzatori del sindacato degli inquilini, i partecipanti sarebbero circa 500mila.

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crisi abitativa diritto alla casa emergenza abitativa spagna spagna crisi abitativa spagna proteste spagna manifestazioni
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