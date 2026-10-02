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L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video

02 ottobre 2026 | 21.24
Redazione Adnkronos
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"Trent'anni fa non avremmo neanche pensato di esserci trent'anni dopo. Se qualcuno allora ci avesse detto che la gente si sarebbe ancora ricordata di quello che avevamo fatto, sarebbe stato assolutamente inconcepibile". Lo ha detto Max Pezzali all'anteprima milanese della serie Sky Original 'Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883', in arrivo su Sky e in streaming su Now dal 9 ottobre. Le sue parole arrivano al termine della proiezione dei primi episodi, conclusa dall'abbraccio con Mauro Repetto, un momento che ha acceso la nostalgia del pubblico presente in sala.

Pezzali ha poi ricordato il successo della prima stagione, 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno', e l'affetto ricevuto dal pubblico: "Quello che è successo due anni fa con la prima stagione e quello che speriamo succeda con la seconda è qualcosa di straordinario per noi che l'abbiamo vissuto". Sempre Max ha raccontato poi l'effetto straniante di rivedersi sullo schermo attraverso il lavoro degli attori: "Abbiamo scoperto cose di noi stessi che non sapevamo. È una forma di psicoterapia". Poi, scherzando, ha aggiunto di aver notato aspetti del proprio carattere e del proprio comportamento che non aveva mai colto prima, "tic e fissazioni" compresi.

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