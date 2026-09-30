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Acea firma accordo con Gksd Green Solutions Italy per gestione rifiuti in Albania

Acea firma accordo con Gksd Green Solutions Italy - (Ufficio stampa)
Acea firma accordo con Gksd Green Solutions Italy - (Ufficio stampa)
30 settembre 2026 | 13.43
Cristina Armeni
LETTURA: 2 minuti

Gksd Green Solutions, società del Gruppo Gksd e Acea Ambiente Spa hanno sottoscritto un Memorandum di Intesa che avvia un percorso di collaborazione finalizzato a valutare opportunità di sviluppo nel settore della gestione integrata dei rifiuti e dell’economia circolare nella Repubblica d’Albania. L’intesa si inserisce nel quadro degli obiettivi di crescita internazionale delle due società e nasce dalla volontà di valorizzare competenze complementari per contribuire allo sviluppo di infrastrutture ambientali innovative e sostenibili, volte a ridurre l'impronta di carbonio. Il Memorandum prevede una fase preliminare di analisi del contesto normativo, regolatorio e delle possibili fonti di finanziamento, nonché la valutazione della predisposizione di studi di policy ambientale a supporto dell’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti urbani nel Paese. Le Parti potranno inoltre valutare, attraverso successivi accordi applicativi, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e valorizzazione dei rifiuti in linea con le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure autorizzative previste.

L’iniziativa si pone in linea con il Piano Industriale del Gruppo Acea 2024-2028 che individua nell’espansione internazionale uno dei driver di crescita. Gksd Green Solutions promuove progetti ad alto valore ambientale e tecnologico nei settori della sostenibilità e dell’economia circolare. La collaborazione sarà improntata ai principi di innovazione, sostenibilità, trasparenza e valorizzazione delle migliori competenze industriali, con l’obiettivo di supportare la modernizzazione del sistema di gestione dei rifiuti della Repubblica d’Albania e favorire la transizione verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili. Il Memorandum costituisce il quadro di riferimento per l'eventuale definizione di futuri accordi applicativi che disciplineranno le singole iniziative progettuali. Con questa intesa, Gksd Green Solutions e Acea Ambiente confermano il comune impegno a promuovere soluzioni per l'economia circolare e la valorizzazione delle risorse, favorendo la cooperazione industriale e istituzionale a sostegno dello sviluppo sostenibile e della transizione energetica nei mercati internazionali.

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gestione rifiuti economia circolare sostenibilità transizione energetica
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