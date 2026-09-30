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Tragedia in piazza Gae Aulenti a Milano: 21enne precipita da 15 metri e muore

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è precipitato nel tentativo di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como

Immagine di repertorio
Immagine di repertorio
30 settembre 2026 | 12.35
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Un giovane 21 anni di nazionalità polacca è morto tragicamente intorno alle 11.00 in piazza Gae Aulenti a Milano precipitando da una altezza di 15 metri. Sul posto nel giro di pochissimi minuti i vigili del fuoco del vicino Comando di via Messina.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane nel tentativo di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La polizia di stato sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso l'ausilio delle telecamere di sorveglianza.

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tragedia incidente milano piazza gae aulenti indagini
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