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Volo Flydubai per Tel Aviv atterra in Arabia Saudita, media: escluso dirottamento dopo l'emergenza

Il segnale di emergenza internazionale e quello di "interferenza illecita" lanciati dall'aereo di linea sarebbero dovuti a una lite tra piloti a bordo del volo

Un aereo Flydubai e il tragitto del volo da cui è stato lanciato l'allarme - Ipa /Flightradar24
Un aereo Flydubai e il tragitto del volo da cui è stato lanciato l'allarme - Ipa /Flightradar24
30 settembre 2026 | 09.06
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Il volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di "interferenza illecita" e un altro segnale di emergenza generale, sarebbe dovuto a un alterco a bordo, stando a fonti della sicurezza israeliana. In particolare, sarebbe stato attivato in seguito a una lite tra i piloti, scrivono i media israeliani.

Secondo i dati di tracciamento del volo, inizialmente il volo Flydubai ha inviato il codice transponder 7700, un segnale di emergenza internazionale. Poco dopo, ha inviato il codice 7500, che indica un tentativo di dirottamento o un'interferenza illecita. L'allarme aveva fatto scattare l'istituzione di un centro di comando della polizia israeliana insieme ad altre agenzie di sicurezza, con caccia dell'aeronautica decollati in direzione dell'aereo. "Ci stiamo preparando per ogni scenario", aveva dichiarato il commissario della polizia israeliana Danny Levy.

Tutte le agenzie di sicurezza – Forze di Difesa Israeliane, Shin Bet, Mossad, polizia e Consiglio di Sicurezza Nazionale – sono state coinvolte e stanno conducendo valutazioni della situazione.

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dirottamento emergenza aereo di linea volo caccia israeliana
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